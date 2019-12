El TSJC arxiva l'autoinculpació de Torra per l'1-O

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) no admet a tràmit la autoinculpació del president de la Generalitat, Quim Torra, per l'1-O i ha ordenat l'arxiu de les actuacions. La resolució es pot recórrer. Torra va ser un dels ciutadans que es va autoinculpar després de la sentència del Tribunal Suprem sobre el procés.El TSJC argumenta que Torra no era cap càrrec públic llavors, i afegeix que la "simple participació d'un ciutadà" que no ha estat requerit per cap instància judicial en el referèndum o bé en les protestes del 20-S "no constitueix infracció penal de cap classe". A més, remarca que no consta que cometés cap delicte de desordres públics.

TSJCat. Interlocutòria Autoinculpació Torra by edicio naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor