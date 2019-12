La JEC obre un expedient sancionador al PP pels SMS enviats amb propaganda electoral

La Junta Electoral Central ha obert un expedient sancionador al PP per l'enviament de missatges de text als mòbils de més d'un milió d'usuaris durant la campanya electoral del 10N, concretament el dia 8 de novembre. La decisió arriba arran de la denúncia interposada per l'associació de consumidors FACUA.L'expedient s'ha obert per una possible vulneració de la Llei Orgànica del Règim Electoral (LOREC), concretament l'article 58 bis, on la norma fa al·lusió a l'ús dels mitjans tecnològics i de dades personals en els activitats electorals. Així, el punt quatre d'aquest article assenyala que "les activitats divulgatives" sobre la petició del volt han d'identificar "de manera destacada la seva naturalesa electoral". Pel que fa el número cinc, estableix que "es facilitarà al destinatari una via senzilla i gratuita d'exercici del dret d'oposició", és a dir, donar al ciutadà l'opció de renunciar a que li segueixin enviat aquesta classe de missatges.En el cals dels SMS enviats pel PP, segons explica FACUA, no tenien ni una sola referència "destacada" sobre que es tractava de "publicitat electoral". A més que tampoc contenia cap enllaç que donés a l'usuari l'oportunitat de renunciar a aquest tipus de missatges. De fet, el text començava dient "Hola, sóc Pablo Casado" i demanava el vot per "sumar una nova majoria de canvi a Espanya davant la crisi econòmica i el desafiament separatista".

