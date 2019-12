Torra exigeix l'alliberament «immediat» de Junqueras i la resta de presos

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha exigit aquest divendres l'alliberament "immediat" d'Oriol Junqueras i la resta de presos polítics arran de la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) d'avalar la immunitat del líder d'ERC com a eurodiputat . "La sentència [del Tribunal Suprem] és nul·la i això afecta tots els presos", ha ressaltat Torra en un acte a Palau en el qual ha fet públic el guanyador del XXI Premi Internacional Catalunya, que enguany serà l'escriptor kenià Ngugi Wa Thiong'o . També ha celebrat que Carles Puigdemont i Toni Comín ja s'hagin acreditat provisionalment com a eurodiputats El dirigent independentista, preguntat sobre l'afectació que té en la investidura de Pedro Sánchez la decisió de Luxemburg sobre Junqueras, no ha volgut respondre: "Aquesta pregunta s'ha de fer a ERC". "Com a Govern, crec que ja he expressat la nostra posició en aquests moments: dret a l'autodeterminació, llibertat, amnistia i defensa de drets. El que sí que li puc dir és que faig meves les paraules de major part de la ciutadania que exigeixen alliberament immediat de Junqueras i la resta de presos polítics", ha destacat Torra, que ahir va ser condemnat per desobediència pel llaç groc."Crec que la sobirania política del nostre país resideix en el Parlament, un tribunal polític no em pot inhabilitar, perquè qui posa i treu presidents són els parlaments. És el Parlament qui escull o censura els presidents. Segueixo mantenint la confiança de la cambra i per tant segueixo sent president", ha reflexionat Torra. El líder independentista promourà una votació a la cambra per refermar-se en el càrrec.

