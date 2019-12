L'escriptor i activista kenià Ngugi Wa Thiong'o, guardonat amb el Premi Internacional Catalunya

Ngugi Wa Thiong'o, escriptor i activista kenià, rebrà a principis de l'any vinent el XXI Premi Internacional Catalunya. Així ho ha anunciat aquest divendres el president de la Generalitat, Quim Torra, en un acte a Palau. Enguany s'han presentat fins a 74 candidatures, entre les quals n'ha sortit premiada la de Thiong'o. Torra n'ha destacat la trajectòria com a activista de les llengües africanes i com a pres."Les llengües, independentment del nombre de parlants, s'han de gestionar com una xarxa entre iguals", ha apuntat l'escriptor en una carta. Segons el jurat, la visió de Thiong'o representa uns "valors" compartits amb Catalunya. L'escriptor kenià ha estat en la llista de possibles guanyadors del premi Nobel.

