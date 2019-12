Detingudes 12 persones en un operatiu contra el tràfic de drogues a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional i la Guàrdia Urbana de Barcelona han detingut la nit d'aquest divendres a 12 persones en un operatiu conjunt per detectar i prevenir robatoris i delictes relacionats amb el tràfic de drogues a petita escala al voltant de La Rambla i la Fira de Nadal del Port de Barcelona.En un comunicat, els Mossos han explicat que dues persones han estat detingudes per tràfic de drogues i una per un requeriment judicial. Els nou individus restants han estat detinguts per la Policia Nacional en aplicació de la Llei d'Estrangeria.Aquests nou detinguts tenen antecedents policials per delictes de tràfic d'estupefaents, i la policia ha explicat que la majoria són homes que, suposadament, detecten a turistes de la zona per acompanyar-los fins a punts de venda de drogues al barri de Raval."L'objectiu ha estat actuar de manera discreta" amb agents uniformats i de paisà per identificar autors de furts o robatoris a la zona d'oci nocturn, on també hi ha venedors ambulants de begudes que, a més, ofereixen substàncies estupefaents, explica el comunicat.El dispositiu conjunt, anomenat Ubiq, s'ha desplegat en zones de la capital catalana on els agents han detectat delictes reiteradament, com furts i robatoris, per identificar persones amb antecedents penals i policials.

