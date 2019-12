Llibertat amb fiança per a tres dels CDR acusats de terrorisme

Cascs Blaus i foragitar borbònia

Per remigio III el 20 de desembre de 2019 a les 12:24 0 0

L'extorsió que no minva. No espot viure sota la bota dels ocupants. Roben, violenten i terroritzen els ciutadans i, pretenen que tot és la llei. Seguim amb les lleis franquistes i les misèries feixistes. Fins ara, els presos polítics no han deixat de créixer. L'extorsió és inaguantable i la justícia europea lenta, i poc decisòria. Necessitem Cascs Blaus i jutges honrats europeus protegits per policies europees. Cal que borbònia siga foragitada d'Europa. Ja s'han evidenciat tant que no és possible ignorar el fons de què representa "madrid" com, a capital franquista i, per això forat negre econòmic per a la resta de nacions i pobles, sotmesos a la seua bota colonialista. Hem de votar el futur que volem.