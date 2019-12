Desactivat l'episodi per alta contaminació per partícules a tot Catalunya

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha desactivat aquest divendres l’episodi d’alta contaminació per partícules a tot Catalunya que s'havia engegat el passat dimecres per una intrusió de pols africana. Període en el qual, una vintena d'estacions catalanes van registrar superacions de 80 micrograms per metre cúbic. Entre les zones on es va detectar aquest augment hi compten les 6 estacions de la ciutat de Barcelona.La previsió és que els nivells no superin els llindars establerts aquest divendres. Durant l'episodi d'alta contaminació s'ha gestionat la velocitat a les vies ràpides, s'ha demanat a les activitats cimenteres que reduïssin emissions i s'ha instat els ajuntaments a restringir les actuacions que generen partícules, com ara determinades obres. També s'ha recomanat a la ciutadania que utilitzés el transport públic i que les persones vulnerables no fessin exercici a l'aire lliure.

