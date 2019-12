Identifiquen Jové per haver retret a un agent una suposada actitud racista

Una mirada amenaçant i racista

Una "suposada mirada racista". Com es menja això? A no ser que les actituds d'alguns uniformats i gent de serveis públics, tal que hem pogut constatar, si han tingut mirades i paraules i, actes racistes. No cal mirar molt lluny. Per exemple guàrdies civils faltant respecte, amenaçant i, potser també denunciant prevaricadorament per parlar en català en u aeroport... Exemples en sobren per justificar l'actitud de defensa del senyor. Per això identificar a un senyor sembla una amenaça contra ell que, per cert, no és un desconegut, per la seua tasca social. S'hauria d'identificar l'uniformat i fer-li un toc sobre, educació i consideració.