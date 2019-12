Puigdemont i Comín, acreditats com a eurodiputats

Sis mesos després de ser proclamats eurodiputats electes, Carles Puigdemont i Toni Comín s'han acreditat al Parlament Europeu aquest divendres al matí. En una gestió ràpida a l'interior de l'edifici, els dos líders independentistes han recollir una acreditació provisional, que s'han penjat al coll i l'han mostrat a les desenes de càmeres i periodistes de mitjans de comunicació nacionals i internacionals. Aquesta acreditació és el primer tràmit per aconseguir l'acta definitiva, ja a principis d'any.Aquest divendres és l'últim dia hàbil del 2019 a l'Eurocambra, que tanca per vacances de Nadal fins al gener. Serà llavors quan Puigdemont i Comín seran proclamats oficialment eurodiputats de ple dret. De fet, el líder de JxCat ha expressat que la seva voluntat seria assistir a la propera sessió plenària."El fet que tinguem això potser és una derrota per a alguns, però a gran victòria per a Europa", ha assegurat. L'expresident a l'exili ha dit que si no han pogut tenir abans l'acreditació ha estat per una decisió "il·legal i abusiva" de l'anterior president de l'Eurocambra, Antonio Tajani, i que han hagut de "lluitar contra una poderosa màquina".La imatge de Puigdemont i Comín creuant el marc de la porta del Parlament Europeu, sobre tres quarts dotze del migdia, s'ha produït just l'endemà que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea reconegués la immunitat d'Oriol Junqueras Tots dos, acompanyats pels seus assessors i envoltats d'una munió de periodistes, han pogut accedir sense cap impediment a l'interior de l'edifici, un fet que tenien prohibit fins ahir mateix al vespre. Arran del veredicte de Luxemburg, el nou president de la institució, David Sassoli, va decidir aixecar el veto contra tots dos que els havia imposat quan es va reactivar l'eurordre a l'octubre. Aquest divendres al matí, el TJUE també ha anul·lat la prohibició d'ocupar el seu escó a l'hemicicle i ha demanat que es revisin les mesures cautelars del juliol.

