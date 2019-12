El TJUE anul·la la prohibició a Puigdemont i Comín d'ocupar l'escó al Parlament Europeu

#TJUE : Se anula el auto del Presidente del Tribunal General que desestimó la demanda de medidas provisionales de Carles #Puigdemont y Antoni #Comín y se devuelve el asunto al Tribunal General para un nuevo examen pic.twitter.com/qUS8dCvVER — EU Court of Justice (@EUCourtPress) December 20, 2019

Nou pas de Carles Puigdemont i Toni Comín cap al Parlament Europeu. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha anul·lat aquest divendres la resolució del Tribunal General de la Unió Europea que va rebutjar les mesures cautelars que demanaven els dos dirigents independentistes per ocupar els seus escons al Parlament Europeu. L'endemà de la sentència que reconeix la immunitat d'Oriol Junqueras, el tribuna de justícia admet que el tribunal general es va "equivocar" perquè "no va revisar el requisit de la urgència ni va ponderar els interessos en presència". És per això que demana que es torni a revisar aquella petició de finals de juny, tenint en compte també la doctrina del cas Junqueras.Puigdemont i Comín van demanar mesures cautelars el 28 de juny perquè la justícia europea reconegués la seva elecció com a eurodiputats. En el seu recurs, havien reclamat que "fins que resolgués sobre el fons" de la qüestió, el jutge "suspengués l'execució d'una sèrie de decisions del Parlament Europeu relatives als resultats de les eleccions europees de 26 de maig de 2019 oficialment declarats per Espanya, i que ordenés a aquesta institució adoptar totes les mesures necessàries per permetre que els demandants prenguessin possessió dels seus escons al Parlament Europeu" des de la sessió constitutiva.En aquell primer moment, el Tribunal General de la UE va desestimar el recurs argumentant que el Parlament Europeu "havia de prendre nota dels resultats oficialment proclamats pels Estats membres" i no podia "qüestionar-ne la validesa". Feia referència a la decisió de la Junta Electoral Central de no incloure els noms de Puigdemont, Comín i Junqueras com a nous eurodiputats, malgrat que el BOE sí que els va publicar com a electes. Davant d'aquesta prohibició, es va interposar un recurs de cassació al TJUE que ara ha resolt i ha anul·lat la prohibició del tribunal general i ha demanat que es torni a revisar tenint en compte també la doctrina que es va establir ahir amb la sentència de Junqueras.A més, el TJUE remarca que la composició del Parlament europeu "ha de reflectir fidel i íntegrament la voluntat dels ciutadans de la UE expressada lliurament mitjançant el sufragi universal directe". D'aquesta manera, "no es pot excloure" que es pugui considerar que la proclamació de resultats per part de les autoritats espanyoles el 13 de juny, que incloïa els noms de Puigdemont i Comín, siguin els "resultats oficialment proclamats", i no la llista enviada el 17 de juny.Pel que fa al tràmit d'acatar o jurar la Constitució, la vicepresidenta del tribunal considera que no s'ha de descartar que "l'acte que posa fi al procés electoral sigui el que conté els resultats de l'escrutini dels vots dels electors", de manera qualsevol formalitat posterior "no formi part" d'aquest procés. Aquest fet, afegeix el TJUE, "no salta a la vista" i necessita d'un "examen en profunditat que no pot resoldre un jutge de mesures provisionals".Aquesta decisió s'ha fet pública quan Puigdemont i Comín es dirigeixen cap al Parlament Europeu. Després de la sentència del TJUE sobre Junqueras, el president de l'Eurocambra, David Sassoli, va demanar a Espanya que complís la sentència i va ordenar als serveis jurídics analitzar quin impacte tenia en la composició de la cambra. Al vespre, menys de dotze hores després, Sassoli va aixecar el veto perquè poguessin entrar a l'Eurocambra els dos dirigents independentistes. Està previst que ho facin en les pròximes hores.

