Càrrega dels Mossos en l'intent d'evitar un desnonament a Barcelona

ALERTA! Càrregues policials contra la gent que es concentrava pacíficament davant la llar de Livia i Juan.



CC/ @centre_IRIDIA #LiviaYJuanSeQuedan pic.twitter.com/j2nf3tpQdF — Sindicat de Llogateres i Llogaters (@SindicatLloguer) December 20, 2019

El Juan, la Livia i els seus dos fills tenen un pis d'Ajuntament i hi entraran en 15 dies. En vam informar Generalitat i jutjats.



És incomprensible i intolerable aquest desplegament policial. Hem trucat a Interior perquè aturi immediatament la intervencióhttps://t.co/9T7S26wFB8 — Ada Colau (@AdaColau) December 20, 2019

Els Mossos d'Esquadra han carregat contra les desenes d'activistes que aquest divendres al matí intenten aturar el desnonament del Juan, la Livia i els seus tres fills al barri de Gràcia de Barcelona.Des de dos quarts de vuit del matí les unitats antiavalots dels Mossos d'Esquadra blinden l'accés a l'immoble. Una cinquantena de persones han passat la nit a l'interior de l'edifici per impedir l'execució del desallotjament i un centenar es concentren a les portes del bloc.El Juan i la Lívia són una parella que viu des de fa dotze anys en un pis de lloguer a la travessera de Gràcia de Barcelona. Fa un any, la propietària, Esther Argerich, els va anunciar que per seguir-hi vivint haurien de pagar 1.300 euros de lloguer mensual, en comptes dels 1.000 euros que havien pagat fins aleshores. La seva resposta va ser negar-se a pagar l'augment i des de l'octubre van iniciar una vaga total Argerich ha volgut tirar endavant l'ordre de desnonament tot i que la família rebrà les claus d'un pis de lloguer de l'Ajuntament el 15 de gener.El 10 de gener els jutjats van haver d'ajornar una ordre de desnonament a causa de la resistència veïnal. El Sindicat de Llogaters i l'Oficina d'Habitatge Popular de gràcia van denunciar coordinació entre els Mossos i Argerich , assegurant que van actuar a esquenes de la comitiva judicial.En paral·lel al procés de desnonament, Argerich ha demandat el Juan i la Livia , a més del portaveu del Sindicat de Llogaters, Jaime Palomera, i el membre de l'Oficina d'Habitatge Popular de Gràcia, Pablo Ruiz.L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha sortit al pas de l'actuació policial, que ha qualificat d'"incomprensible i intolerable".A través del seu compte de Twitter, l'alcaldessa ha assegurat que ha demanat al departament d'Interior aturar l'actuació dels Mossos d'Esquadra.

