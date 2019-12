El Poblet de Petrer, última seu del govern de la Segona República, declarat Bé d'Interés Cultural

El ple del Consell valencià ha aprovat el decret pel qual es declara Bé d'Interés Cultural (BIC), amb categoria de lloc històric, la finca El Poblet de Petrer, segons informa el Diari la Veu . La finca El Poblet té una singular rellevància històrica derivada del seu protagonisme en els últims moments de la Guerra Civil. Constitueix un dels llocs més interessants de la demarcació d'Alacant relacionats amb la Guerra Civil, en ser, al febrer de l'any 1939, l'última seu de la presidència del govern de la II República Espanyola. Aquesta rellevància històrica es reconeix ara mitjançant la declaració com a Bé d'Interés Cultural.Els orígens de la finca El Poblet, situada a uns dos quilòmetres del nucli urbà de Petrer, es remunten a principis del segle XIX. Confiscada durant els anys de la Guerra Civil, es va utilitzar com a colònia infantil per a xiquets refugiats, hospital militar i, posteriorment, centre de control aeri. Per aquest ús militar, la finca també és coneguda amb el nom de "Posición Yuste".El lloc va servir com a residència del president del govern republicà, Juan Negrín, almenys entre el 28 de febrer i el 6 de març del 1939, i es van celebrar els dos últims Consells de Ministres del govern de la República. La finca compta amb tres edificis: la casa principal, un pavelló i una tercera edificació més antiga. També compta amb un jardí amb basses, un hivernacle i una glorieta.La tramitació de l'expedient es va iniciar per resolució d'incoació de 19 de febrer del 2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. En l'expedient consten els informes favorables del Consell Valencià de Cultura, de la Reial Acadèmia de Belles arts de Sant Carles i de la Universitat d'Alacant.A més, es va sol·licitar informe a les conselleries afectades, sense que s'haja formulat cap al·legació. El primer pas per a nombrar BIC aquesta construcció es va donar al 2017, quan Petrer la va declarar Bé de Rellevància Local.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor