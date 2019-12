Germinal Tomàs, un dels CDR empresonats: «Seguiu, seguiu, no pareu mai»

Fragment de la carta escrita per Germinal Tomàs. Foto: Cedida

justícia

Fragment de la carta escrita per Germinal Tomàs. Foto: Cedida

A finals de setembre, Germinal Tomàs Aubeso, de Mollet (el Vallès Oriental) era un dels nou CDR detinguts en el marc de l'anomenada Operació Judes. Fa uns dies es coneixia que el titular del jutjat d'instrucció 6 de l'Audiència Nacional (AN), Manuel García Castellón, havia tornat a dictar presó provisional sense fiança per a ell, el cinquè CDR a qui la Sala Penal de l'AN va anul·lar l'ordre d'empresonament dictada el 26 de setembre.Ara, gairebé tres mesos després d'estar en presó preventiva, Tomàs ha fet pública la primera carta escrita des de la presó de Soto del Real. En un document al qual ha tingut accés, Tomàs agraeix el suport rebut i demana a la gent que continuï amb la desobediència civil.Tomàs explica que està al mòdul 2 de la presó, també anomenat Madrid V, "i, des de dins, Soto del relax". Per començar, agraeix les cartes que rep: "Cadascú de nosaltres agraïm, a la nostra manera, el suport de totes i cadascuna de les cartes que ens feu arribar. Ens omple de joia veure com ens teniu en la ment, i això que cap de nosaltres no és gens mediàtic. Cartes arribades de tot Catalunya, de les Illes i fins i tot de Suïssa, Itàlia, Alemanya o Finlàndia. Cartes que ens animen a no defallir, a aixecar el cap, a continuar dempeus contra l’adversitat. Ara que arriba Nadal i són festes tan assenyalades, us agraeixo encara més l’escalf", relata.També explica que, tot i que poc, es veuen amb alguns dels altres empresonats, menys amb dos d'ells -que estan en aïllament-, amb qui no tenen "cap mena de contacte". "La resta, de tant en tant, ens veiem en diferents actes del centre, cosa que ens serveix per a saber l’estat de cadascú de nosaltres i quedar-nos més tranquils", afegeix.Tomàs també reconeix que la seva estada durant el mes d'octubre ha estat molt dura: "M’he perdut per primera vegada l’aniversari del meu pare i dels meus fills i, a més a més, segurament també el de la meva dona i el de la meva germana. I per si fos poc, he complert els quaranta anys aquí, tancat, esperant que laespanyola ens digui què vol fer amb nosaltres. I tot això, segurament, és el pitjor d’estar privat de llibertat".El pres també destaca que saben que la gent es mobilitza i encoratja a seguir-ho fent: "Seguiu, seguiu, no pareu mai. La desobediència civil és el que sempre ha fet avançar la societat".D'altra banda, Tomàs aprofita per "donar veu als pocs presos polítics no catalans que corren per la presó. Presos com jo, però de la independència gallega o d’Euskadi. Ells ens han acollit i ens han donat les guies de supervivència aquí dins". També agraeix "a les persones que, encara que no comparteixin els ideals pels quals lluitem, pateixen per nosaltres i veuen la injustícia de tot plegat. Alguns d’ells han compartit cel·la amb nosaltres. Republicans de Vallekas, andalusos, gallecs i d’altres parts del món".Finalment, el vallesà s'acomiada "per la República Catalana, perquè Espanya desperti i assoleixi una democràcia plena, perquè entre tots aconseguim vèncer el canvi climàtic, que la humanitat arribi a ser conscient de la seva grandesa, i per les nostres famílies".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor