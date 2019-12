Junqueras, després de la sentència d'Europa: «La negociació no s'ha d'aturar»

Oriol Junqueras diu que cal analitzar amb "prudència" quines conseqüències pot comportar la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que ha reconegut que tenia immunitat com a eurodiputat . El líder d'ERC, en una entrevista a Catalunya Ràdio poc després de conèixer el veredicte, defensa, això sí, que "ens hem guanyat el dret a tornar-ho a intentar" perquè res "era delicte". Quan? Quan hi hagi "majories clares i repetides en el temps".Segons Junqueras, que no descarta que el Suprem en faci cas omís, el posicionament clar de Luxemburg indica que l'independentisme "acabarà guanyant del tot" perquè apropa els seus líders a la llibertat, així com el reconeixement que el procés judicial que els manté tancats en presó des de fa més de dos anys està "viciat del tot".En el transcurs de la conversa amb Terribas, el líder republicà defensa que el procés d'independència ha de ser "multilateral" perquè afecta les institucions catalanes, espanyoles i europees, a les quals cal forçar a assumir la "voluntat de la ciutadania". I com es fa això? Segons Junqueras, amb "majories clares i repetides en el temps, tant en nombre de vegades que les urnes ho corroborin com en l'exposició del projecte que es pretén". És a dir, que en diverses eleccions se superi el 50% de suport independentista en la majoria de l'àmbit territorial català.Preguntat per les negociacions amb el PSOE -en aquell moment, ERC encara no havia aturat formalment les converses amb els socialistes-, el president del partit defensa que les converses no s'han d'aturar en cap cas. "S'ha d'estar disposat a dialogar sempre, amb tothom, sempre..., independentment que jo sigui o no a la presó. Perquè hem de treballar per protegir i cuidar els drets de totes les persones. No fer-ho seria trair-nos a nosaltres mateixos", argumenta.Junqueras explica que seure al Parlament Europeu com a diputat seria un "plaer i un honor" i confessa que, en cas de ser alliberat, li agradaria "molt" ser a la cambra mentre es vota el suplicatori del Suprem per tornar a jutjar-lo: "Vull veure com voten els meus companys mirant-me als ulls. Vull veure què voten. Vull preguntar-los mirant-los als ulls si creuen que jo hauria de ser a la presó. A Dolors Montserrat, que avui sentia que deia que jo havia de ser a la presó. Que m'ho digui mirant-me als ulls. Podria? Jo estaria encantat d'escoltar la resposta".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor