El Regne Unit rebutja un nou referèndum a Escòcia

La petició de Nicola Sturgeon per a un nou referèndum a Escòcia ha rebut, per ara, un cop de porta del Regne Unit. L'executiu de Boris Johnson no dona permís a la líder del Partit Nacional Escocès, que va arrasar en les eleccions de fa tot just una setmana, perquè una nova votació sobre independència seria "una distracció perjudicial" i "més divisió" en un any 2020 que ha de ser "de creixement i unitat" a tot el país.A la nota redacta pel govern de Johnson, s'argumenta aquesta negativa perquè els resultats del 2014 ja van ser "decisius" i perquè "es va prometre al poble d'Escòcia que seria una votació única en una generació".La formació de Nicola Sturgeon va obtenir 48 dels 59 escons escocesos destinats al Parlament Britànic, uns resultats que considera més que suficients per justificar un mandat polític que navegui cap a un nou referèndum. Veurem quin és el següent pas.

