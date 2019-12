Arrenca una nova vaga a Rodalies sense massa afectacions

Nova jornada de vaga a Rodalies de Catalunya, aquest divendres, que ja s'ha iniciat a les 12 de la nit i s'allargarà tot el dia. La CGT ha convocat l'aturada per reclamar més personal ja que veu "insuficients" els petits acostaments amb l'empresa. La primera vaga ja es va fer el 5 de desembre passat.Durant tot el dia, està previst que circuli un de cada tres trens de Rodalies, excepte en les franges de les hores punta, de sis a dos quarts de deu del matí, i de cinc de la tarda a dos quarts de nou del vespre, que ho faran dos de cada tres, tal com estipulen els serveis mínims. També circularan el 63% dels combois de mitjana distància i nou de cada deu TGV.A primera hora del matí es va acumulant gent a les estacions però de moment no hi ha incidències destacables ni cap retard important.Els horaris dels trens es poden consultar al cercador de les webs de Rodalies i de Renfe , també a les respectives apps o trucant al telèfon gratuït 900 41 00 41.Els viatgers amb bitllets adquirits amb antelació pels serveis afectats per la vaga poden sol·licitar el seu canvi o reemborsament sense cap cost addicional a estacions i agències de viatge. En el cas de trens suprimits, s'oferirà, sempre que sigui possible, viatjar en un altre tren en el horari més proper a l'adquirit.

