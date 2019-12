Arrimadas veu cada cop més factible un acord entre PSOE, PP i Cs

La portaveu de Cs al Congrés dels Diputats, Inés Arrimadas, ha afirmat que, després dels esdeveniments polítics d'aquest dijous, "avui més que ahir" l'acord a tres bandes que planteja el seu partit amb el PSOE i el PP per desbloquejar la formació de govern "pot ser una realitat".Així ho ha assenyalat en un acte organitzat a Madrid per reivindicar "la via dels 221 escons", un camí que, a parer seu, ofereix una majoria parlamentària estable i capaç d'impulsar les reformes d'Estat que necessita Espanya.Per Arrimadas, aquesta opció és sinònim d'"estabilitat" i "moderació" en cas que fracassin els plans de Pedro Sánchez. En aquest sentit, la dirigent de la formació taronja ha comentat que les opcions actuals dels socialistes passen per "un govern feble amb populistes a dins" i que "depèn de nacionalistes que volen trencar Espanya".Una opció d'"estabilitat" i "moderació" que veu "més propera ara", per si fracassa el pla del president de Govern en funcions, Pedro Sánchez: "un Govern feble amb populistes dins" (Unides Podem) i "que depèn de nacionalistes l'objectiu és trencar Espanya".En aquest sentit, Arrimadas considera que la situació actual "acosta una mica més" un pacte entre PSOE, PP i Cs. En qualsevol cas, l'acord respondria més aviat a una "necessitat" i no pas a "conviccions".Finalment, la portaveu de Cs al Congrés ha advertit del "perill evident" que representaria per a l'economia espanyola el govern que vol constituir Sánchez, amb dues forces polítiques, PSOE i Podem, "competint per veure qui és més populista i qui promet més coses".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor