El chick chicky boom de Puigdemont al «Polònia»

"Jo soc en Puigdemont, un polític i un rodamón. No em poden arrestar si trec l'acta a passejar". Aquests versos canta -i balla- l'imitador de Carles Puigdemont al Polònia de TV3 d'aquest dijous, emès tot just unes hores després que la justícia europea dictaminés que Oriol Junqueras -i, per tant, també el propi Puigdemont- té dret a la immunitat com a eurodiputat ds del moment que es van proclamar els resultats de les eleccions del mes de maig. I ho fa recorrent a un clàssic modern.En el gag, el Puigdemont del Polònia versiona la cèlebre escena del film La Màscara en què Jim Carrey ballaba i cantava sons cubans mentre agents de policia l'encanonaven -i sense detenir-lo-.

