«El Punt Avui» canvia de propietat i se'l queda el fins ara conseller delegat per un euro

El Punt Avui canvia de mans. El periodista Joan Vall Clara, actual conseller delegat del mitjà, ha adquirit la majoria de les accions de Joaquim Vidal, president d'Hermes Comunicacions SA, l'empresa editora del grup, segons ha avançat El Món i ha pogut confirmar. En concret, Vall Clara ha comprat el 75% de les accions d'Hermes Comunicacions SA.La venda dels títols s'ha fet per un euro, el mateix preu pel qual, l'any 2012, l'antic propietari Joan Bosch i Roura va vendre la seva participació a Joaquim Vidal.Amb motiu d'aquesta operació, el fins ara president de la companyia abandona el seu càrrec al mitjà, que ostentava des de fa gairebé vuit anys. El 23% de les accions restants quedarà repartit entre 690 socis, bona part d'ells treballadors i extreballadors.Tal com ha informat el comitè d'empresa a través d'un correu als treballadors, l'acord s'emmarca en el projecte de desinversió del grup Valvi, propietat de la família Vidal, en àrees no estratègiques del grup. No obstant això, el conglomerat expressa la seva voluntat de mantenir la propietat majoritària de Televisió de Girona.El Punt Avui acumula diversos anys en una situació delicada, marcada pel tancament de nombrosos Expedients de Regulació d'Ocupació (ERO). L'últim es va produir el juny de 2018 i va afectar un total de 45 treballadors. Abans d'aquesta data, el mitjà havia presentat fins a quatre expedients que han retallat notablement la plantilla.En banda, El Punt Avui va anunciar el passat octubre el tancament del seu canal de televisió després de cinc anys en antena. La plantilla, que ja esperava la notícia, va argumentar que les formes de l'empresa "no van ser les correctes".

