Zozulya: «Ser patriota no és un delicte»

Roman Zozulya, davanter de l'Albacete, ha sortit a defensar-se després que la grada del Rayo Vallecano el titllés de "nazi" durant el partit que va enfrontar als dos conjunts el passat diumenge i que va acabar suspenent-se. El jugador ha negat rotundament les acusacions i ha remarcat que no voldria compartir vestuari amb gent "que té idees polítiques que defensen la violència o el racisme".Com a argument, ha recordat que el seu millor amic es Bela, un jugador franco-congoleny de l'Albacete. "M'és igual el color o la seva nacionalitat", ha dit. "Les persones que em van acusar de ser feixista no diu la veritat", ha afegit el futbolista.Preguntat per les imatges on apareixia amb una arma, Zozulya ha comentat que estima al seu país i que "dóna suport a l'exèrcit". En aquest sentit, ha afirmat que "ser patriota no és un delicte".A banda, el jugador ha volgut matisar quina és la seva postura sobre la guerra d'Ucraïna i els seus vincles amb el conflicte a través d'un fons. "Quan va començar la guerra, no teníem exèrcit; el nostre fons mai va comprar armes ni utensilis per al combat, només ambulàncies, menjar, roba i equipament per a salvavides", ha matisat.

