Educació oferirà l'ensenyament de l'islam, el judaisme i l'evangelisme si hi ha suficient demanda

El Departament d'Educació oferirà l'ensenyament de l'islam, el judaimse i l'evangelisme en funció de la viabilitat de la demanda i de la itinerància del professorat com ja es fa ara en el cas de la religió catòlica, segons ha anunciat aquest dijous el conseller Josep Bargalló.Bargalló ha afirmat que l'objectiu és "posar totes les religions en igualtat de condicions" i ha defensat que cal replantejar l'ensenyament confessional de la religió perquè l'escola pública és laica i perquè "la confessionalitat a l'aula és un altre element de segregació quan s'exerceix en l'àmbit curricular i lectiu".El conseller ha insistit a introduir una assignatura sobre cultura i fet religiós dins el currículum educatiu per apropar l'alumnat a la diversitat de creences des d'una perspectiva cultural i antropològica, una aposta que ara no és possible, ha dit, perquè s'han de cenyir a les directrius del currículum de la LOMCE.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor