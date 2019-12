«Lliris de Foc»: deu periodistes i cap manifestant

Lliris de Foc havia convocat un acte a les set de la tarda al Portal de l'Àngel de Barcelona Foto: Twitter

10 periodistes i cap manifestant. Aquest és el balanç de la concentració que Lliris de Foc havia convocat aquest dijous al Portal de l'Àngel de Barcelona després de les sentències del TJUE sobre la immunitat d'Oriol Junqueras i del TSJC que condemna Quim Torra a la inhabilitació. El que es presentava com una concentració paral·lela a la que havien convocat l'ANC i Òmnium a la mateixa hora ha resultat ser un gran fracàs.Passaven pocs minuts de les set de la tarda quan un grup de periodistes i Sanitaris per la República arribaven al punt on Lliris de Foc havia cridat a concentrar-se l'endemà de l'acció que el Tsunami Democràtic va realitzar durant el Barça - Madrid. El que podia passar era un misteri, ja que no hi havia més informació a les xarxes a part d'una fotografia que anunciava el punt exacte de la convocatòria amb l'hora programada i que estava firmada per Lliris de Foc. Aquesta imatge havia corregut amb força per les xarxes socials durant les hores prèvies i havia generat força expectació.Després de més d'una hora d'espera, no hi ha hagut cap moviment al punt de la concentració, excepte algun escorcoll dels Mossos d'Esquadra a vianants que han hagut d'ensenyar el que portaven a les motxilles per motius de seguretat. Un dels vianants identificats portava casc, mascara i ulleres protectores, però ha estat alliberat uns minuts més tard sense conseqüències.Cal recordar que el grup anònim anomenat Lliris de Foc es presenta com a crític amb el "Sit and Talk" que promulga Tsunami Democràtic, i a través d'un comunicat que va llançar fa uns dies assegurava que "neix amb la voluntat de tornar a encendre els carrers".El grup es va sumar a les accions del Tsunami Democràtic amb grups propis i va participar en els aldarulls al voltant de Camp Nou durant i després del partit, que van acabar amb 9 detinguts i 46 ferits. A més, anuncien una concentració per al dia de Nadal davant la Prefectura de la policia espanyola a Via Laietana. En el comunicat, Lliris de Foc reivindica que la "batalla d'Urquinaona" va ser "la primera victòria de l'independentisme des del 2017", ja que la policia es va trobar "desbordada" per un poble que "va saber anar més enllà del Tsunami Democràtic".El grup anònim assegura que "per no normalitzar la vulneració de drets fonamentals" renuncien a les celebracions nadalenques "per denunciar tantes situacions d'injustícia i opressió". I en aquest context, han convocat una manifestació el mateix 25 de desembre a les 18.30 hores a la prefectura de la policia de Via Laietana i a les 20 hores tenen previst una columna cap a Meridiana. En el cartell que crida a la manifestació, el grup anònim insta els ciutadans a demanar al Caga Tió "un buf nou i un casc de bicicleta, unes ulleres de protecció, un punter làser i una mascareta".

