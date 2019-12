L’independentisme torna als carrers de Tarragona per donar suport a Torra i Junqueras

VÍDEO: Els crits de “Llibertat presos polítics” ressonen davant el Palau de Justícia de Tarragona. pic.twitter.com/6gBY2rHCLy — NacióTarragona (@naciotarragona) December 19, 2019

Un centenar de manifestants independentistes han tornat a omplir aquest dijous a la tarda els carrers de la ciutat de Tarragona per donar suport al president Quim Torra i al líder d’ERC empresonat, Oriol Junqueras. La ciutat s’ha aixecat avui amb dues notícies judicials que han fet despertar, de nou, la mobilització ciutadana. Per una banda, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha reconegut la immunitat de Junqueras com a eurodiputat i, per l’altra, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha inhabilitat el president de la Generalitat durant un any i mig per desobediència. La reacció independentista no s’ha fet esperar i diverses entitats han convocat concentracions arreu del país.A Tarragona la protesta ha tingut lloc davant el Palau de Justícia. Convocats per l’Assemblea, Òmnium, els CDR i Pícnic per la República,un centenar de persones s’han concentrat per exigir l’alliberament dels presos i exiliats i protestar contra la inhabilitació del president.Els ja habituals crits de “Llibertat presos polítics” i “Fora la justícia espanyola” han ressonat amb força a la rambla tarragonina. L'ambient de la mobilització ha estat en tot moment pacífic i no hi ha hagut presència policial.En un comunicat conjunt, l’ANC i Òmnium han rebutjat "plenament" la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i han assegurat que és un "exemple de la utilització de la judicatura per reprimir políticament les institucions catalanes". Segons han explicat, amb les mobilitzacions d’avui pretenen recordar que “només els catalans decideixen qui ha de ser el president de la Generalitat i els representants a Europa”.

