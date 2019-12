Òmnium i ANC exigeixen al carrer una «reacció» a la justícia espanyola

.@marcelmauri acusa el TSJC d'establir un "precedent perillós" amb la sentència d'inhabilitació de @QuimTorraiPla; informa @andreumerino des de la concentració en suport de Torra i Junqueras https://t.co/RbYeJvSRdt pic.twitter.com/AaHsPJQxFx — NacióDigital (@naciodigital) December 19, 2019

"L'estat hauria de reaccionar però ha respost inhabilitant el president de la Generalitat". Així s'ha pronunciat el vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, en la concentració convocada per la seva entitat i l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) a la seu de la Comissió Europea a Barcelona en suport d'Oriol Junqueras i Quim Torra, el mateix dia que la justícia europea ha reconegut la immunitat del primer i ha condemnat a inhabilitació el segon.La manifestació ha coincidit amb d'altres convocades a diferents ciutats catalanes per totes dues entitats. El col·lectiu Lliris de Foc també ha convocat una concentració al portal de l'Àngel de Barcelona. A aquesta darrera cita, però, no s'hi ha presentat cap manifestant -i sí força periodistes-, informa. També s'han convocat concentracions a Girona -per part del Pícnic per la República- davant del Palau de Justícia; a Tarragona -l'ANC-, a la rambla Lluís Companys, i a Lleida, a la plaça Ricard Viñes.En la concentració, la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha considerat que la resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europa és un "revés enorme" al Suprem, i ha exigit a l'Estat que obeeixi el dret internacional. Mauri, per la seva banda, ha considerat que el TSJC, amb la seva condemna d'inhabilitació a Torra, ha establert un "precedent perillós".Ja abans de la concentració, Òmnium Cultural havia rebutjat "plenament" la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que inhabilita el president de la Generalitat, Quim Torra, a un any i mig de presó per mantenir la pancarta en favor de la llibertat de presos i exiliats a la façana del Palau de la Generalitat.En un comunicat, l'ANC havia denunciat que la decisió del TSJC és un "exemple de la utilització de la judicatura per reprimir políticament les institucions catalanes" i ha afegit que la Junta Electoral Central (JEC) s'ha excedit en les seves funcions.En aquest sentit, tant l'ANC com Òmnium han convocat per recordar que només els catalans decideixen qui ha de ser el president de la Generalitat i els representants a Europa."L'estat espanyol condemna, i vol guanyar amb la judicatura allò que no ha aconseguit a les urnes. Mentrestant, Europa decideix avalar els drets dels eurodiputats Junqueras, Puigdemont i Comín", asseguren les entitats.Pel que fa al comunicat sobre Torra, l'ANC defensa, en canvi, que la Generalitat ha complert "amb la seva atribució i el deure de denunciar les vulneracions de drets humans, els drets civils i polítics i, en particular, la llibertat d'expressió".L'entitat creu que s'han utilitzat arguments "premeditadament fal·laços" en considerar que els llaços grocs i les pancartes són símbols de partits polítics, quan en realitat, segons defensen, són manifestacions de la llibertat d'expressió de la ciutadania en defensa dels drets fonamentals de les persones.

