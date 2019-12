La CUP rebutja que el president de la Generalitat sigui escollit «per un tribunal»

El diputat de la CUP, Carles Riera, ha dit aquest dijous que el partit "no tolerarà de cap manera" que un tribunal espanyol "decideixi qui ha de ser el president de la Generalitat". "La presidència la decidirà el poble de Catalunya, no cap tribunal", ha assegurat Riera en una atenció als mitjans al Parlament, en què ha mostrat el total rebuig a la inhabilitació del president Quim Torra."Volem denunciar una vegada més que la política catalana i els drets civils i polítics estan contínuament interferits i curtcircuitats per les institucions de l'Estat i especialment per la judicatura espanyola", ha dit el diputat cupaire. D'altra banda, ha remarcat que no pot haver-hi diàleg amb l'Estat "si no es respecten els drets i s'acaba la repressió"."Veiem com l'estat espanyol vol guanyar a través de la justícia allò que no pot guanyar políticament i democràticament des de les urnes", ha dit Riera. La CUP donarà suport a totes les mobilitzacions que a partir d'ara es convoquin en contra de la sentència d'inhabilitació del president Quim Torra.A més, el diputat ha denunciat la posició de la fiscalia, i de retruc del govern de Pedro Sánchez, "que ja ha deixat clar que no pensa obeir la sentència de Luxemburg". "Quan la fiscalia de l'Estat expressa aquesta posició, ja veiem de què va el diàleg i la negociació", ha lamentat.

