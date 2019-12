Un estudiant d'Elx inventa un microxip contra violacions i robatoris

Álvaro López, de 18 anys, és estudiant d'Enginyeria de Telecomunicacions de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d'Elx, i ha inventat un sistema de seguretat que protegeix davant situacions de perill com agressions, violacions, segrestos o atracaments.El seu projecte és pràcticament invisible, ja que consisteix en un microxip que va adherit a una ungla i que es pot pintar o camuflar en un anell. D'aquesta forma, només cal acostar la mà al telèfon mòbil perquè el sistema s'activi a través de la tecnologia NFC i es generi una alarma.L'invent de l'Álvaro és imperceptible i permet avisar instantàniament la policia o enviar un missatge de socors amb la ubicació a qui es triï prèviament, a més d'activar una alarma sonora. El microxip també es pot col·locar en maletes, mascotes o qualsevol altra cosa que es desitgi protegir.Al vídeo de presentació, l'Álvaro recorda que la idea li va sorgir arran de la quantitat de violacions, segrestos i assassinats; per la qual cosa va buscar com crear "alguna cosa efectiva per a impedir tanta inseguretat"."Un agressor mai et deixarà utilitzar el teu mòbil per a demanar auxili, però això sí que pots fer-ho", relata mentre activa el mecanisme acostant l'anell a la part posterior del seu mòbil.L'alarma es pot connectar o no, permet avisar tant la policia com els familiars i busca donar resposta a situacions de perill de dones, homes, nens, adolescents o gent gran, així com per a trobar una mascota o "el teu bé més preuat: el mòbil". De fet, el dispositiu està habilitat per a utilitzar les funcions d'un telèfon intel·ligent, com obrir aplicacions, compartir fotos o enviar missatges.

