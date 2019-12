Amb la bandera d’Europa, on els catalans trobem la justícia que se’ns nega a Espanya. Vull agrair a tothom les mostres de suport i solidaritat rebudes avui i durant el meu judici. Llibertat immediata presos polítics i retorn exiliats, fi repressió i independència. pic.twitter.com/HucazK2AO5 — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) December 19, 2019

A la façana principal del Palau de la Generalitat oneja des d'aquest dijous a la tarda una bandera europea, en agraïment a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que ha dictaminat que Oriol Junqueras tenia immunitat com a eurodiputat quan va ser jutjat pel Suprem per l'1-O.Així ho ha assenyalat el propi president de la Generalitat, Quim Torra, que ha publicat a Twitter una imatge del balcó principal de Palau "amb la bandera d’Europa, on els catalans trobem la justícia que se'ns nega a Espanya". Torra també ha agraït les "mostres de suport i solidaritat" cap a la seva persona, després d¡'haver estat condemnat a inhabilitació. "Llibertat immediata presos polítics i retorn exiliats, fi repressió i independència", ha proclamat Torra.

