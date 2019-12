La Moncloa mou fitxa via Advocacia de l'Estat i emplaça ERC a seguir negociant

Quasi vuit hores ha trigat la Moncloa en emetre un comunicat per pronunciar-se sobre el revés que ha patit el Tribunal Suprem un cop el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha resolt a favor de la immunitat d'Oriol Junqueras com a eurodiputat. El govern espanyol es compromet a "acatar" el veredicte i ha anunciat que l'Advocacia de l'Estat està estudiant la sentència per presentar un escrit en els pròxims dies. De fet, ERC ha congelat les negociacions per la investidura a l'espera de quina és la resposta que es dona mentre que Moncloa l'emplaça a seguir dialogant.El comunicat de la Moncloa va en la línia de les paraules de la vicepresidenta en funcions, Carmen Calvo, poc abans de fer-se públic. La dirigent socialista ha assegurat que el govern de Pedro Sánchez està estudiant "detingudament i de manera conscienciada" quina és la posició que li permet "ajudar de la millor manera" el Suprem a "complir" amb el que ha ordenat el tribunal europeu. La dirigent ha demanat també que se separi la qüestió judicial de les negociacions que s'estan duent a terme amb ERC, malgrat que els republicans consideren que és indestriable. "Nosaltres volem que la política sigui la que ocupi l'espai que mai havia d'haver abandonat", ha insistit.De fet, sense mencionar el partit de Junqueras, el comunicat de la Moncloa subscriu que la decisió sobre el líder d'ERC s'ha pres des de l'àmbit dels tribunals i que, pel que fa a l'àmbit polític, cal obrir una etapa de "diàleg, negociació i acord" entre els diferents actors polítics. En definitiva, demanen als republicans que no s'aixequin de la mesa d'interlocució. En tot cas, la Moncloa és especialment contundent a l'hora d'afirmar que el Tribunal Suprem ha de decidir "com dona compliment a la resolució" del tribunal europeu, al criteri del qual "està vinculat".Abans que el comunicat de la Moncloa i que Calvo, el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska ja havia assegurat que el govern espanyol "respecta" totes les sentències provinguin del tribunal que provinguin i ja apuntava que estarien "sotmesos" al seu compliment.

Valoració de La Moncloa sobre la sentència del TJUE by naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor