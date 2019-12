La investidura entra en «stand by» a l'espera del PSOE

La justícia ha arribat des d'Europa. S’han vulnerat els nostres drets i els de 2.000.000 de ciutadans que ens van votar. Nul·litat de la sentència i llibertat per tothom! Persistiu com ho hem fet nosaltres! #JunquerasImmunity — Oriol Junqueras 🎗️ (@junqueras) December 19, 2019

"Esperem que es compleixi la sentència del TJUE i s'alliberi l'Oriol Junqueras. No veiem cap més escenari", insisteixen des de la direcció republicana

"Bons desitjos pel nou any i per a la legislatura. Esperem que aviat hi hagi govern", deia Meritxell Batet en plena copa nadalenca al Congrés. Entre canapès, catifes i làmpades d'aranya, es desencadenava la tempesta judicial i política. Al Tribunal Suprem, la indigestió pel revés de la justícia europea sobrevolava els passadissos. A la Moncloa, gabinet d'una crisi prevista. ERC ja portava dies advertint que si el tribunal de Luxemburg determinava que Oriol Junqueras tenia immunitat, la seva força negociadora per la investidura de Pedro Sánchez cotitzaria a l'alça. Dit i fet. Els republicans han imposat un parèntesi en les converses i exigeixen ara un gest determinant mentre el PSOE ultima que l'Advocacia de l'Estat mogui la fitxa que fins ara s'havia negat a moure Que Junqueras hauria d'haver estat posat en llibertat per exercir d'eurodiputat almenys fins que el Parlament Europeu no li retirés la immunitat és un veredicte dur tant pel Tribunal Suprem com pel propi Estat. Una esmena a la plana sobre com Manuel Marchena ha portat les regnes de la condemna a Junqueras. No és un revés que hagi agafat a contrapeu el PSOE però, per si fos poc, el govern espanyol ha encaixat enfurismat com, en menys de dues hores, la Fiscalia del Tribunal Suprem ha reclamat que s'ignori la decisió de la justícia europea i es ratifiqui que en cap cas pot ser alliberat perquè sobre ell pesa condemna ferma. Tot plegat, un torpede a les negociacions per a una investidura que, en tot cas, es desplaça ja al gener.Amb voluntat de fer d'apagafocs, el PSOE intenta ara reconduir la situació via Advocacia de l'Estat. És, de fet, el que ERC demanava en campanya i que ha tornat a reclamar ara: un gest de l'òrgan jurídic que depèn directament del govern. Però no ha estat fins que ha vist que la investidura pot descarrilar que els de Sánchez s'han activat. L'exigència dels uns i la resposta dels altres no està descompassada, però els de Junqueras estan a l'expectativa, el joc d'equilibris és altament fràgil i tota declaració subjecte de ser inflamable.Aquest dijous, tota la cúpula republicana ha demanat al PSOE un pronunciament explícit en la línia de complir la sentència i desfer la judicialització. Des del vicepresident del Govern i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, que ha emplaçat els socialistes a assumir la sentència, a la secretària general adjunta i negociadora, Marta Vilalta, que s'ha plantat tot advertint que no es convocaran més reunions fins que el PSOE es pronunciï. Només amb un pronunciament clar davant la vulneració de drets de Junqueras ERC entén que es podria avançar cap a una abstenció a la investidura de Sánchez que passa també per la creació d'una mesa de negociació entre governs ad hoc per abordar el conflicte.De moment, els socialistes han recollit el guant. Que el Suprem autoritzi l'alliberament de Junqueras per recollir les seves credencials com a eurodiputat ho veuen difícil , però no que almenys l'Advocacia de l'Estat es pronunciï en aquest sentit com ja ho va fer al juny. Així doncs, les negociacions no salten pels aires, però a les mans del govern de Sánchez està ara una operació d'orfebreria que ha de resoldre en cinc dies hàbils, el temps que ha donat el Suprem a les parts per presentar al·legacions.En un comunicat que ha trigat vuit hores en confeccionar-se, la Moncloa s'ha compromès a "acatar" la sentència -condició exigida pels de Junqueras- i la vicepresidenta en funcions, Carmen Calvo, ha precisat que l'executiu està estudiant "detingudament i de manera conscienciada" quina és la posició que li permet "ajudar de la millor manera" el Suprem a "complir". L'operació per salvar la investidura està en marxa a costa de desdir-se de l'estratègia judicial que fins ara havien beneït, amb la dreta posant el crit al cel tancant files amb el Suprem i amb el president del Parlament Europeu exigint-ne el compliment Però el PSOE també veu en la sentència europea un possible paraigües per justificar un gest amb ERC - les decisions judicials, diuen, "s'han de complir" -, de la mateixa manera que per als de Junqueras un moviment clau de Sánchez pot ser la cirereta d'un acord que també se sustenta en la mesa de negociació entre governs per abordar el conflicte polític."Esperem que es compleixi la sentència del TJUE i s'alliberi l'Oriol Junqueras. No veiem cap més escenari", insisteixen des de la direcció republicana. Analitzaran amb lupa cada paraula del PSOE i cada coma del pronunciament de l'Advocacia de l'Estat. "Si diu el mateix que la Fiscalia, l'acord serà impossible", avisen. Però també volen escoltar la veu de Pedro Sánchez: "No podem negociar res fins que no sabem què en pensa el president del govern espanyol".Els socialistes, que han admès que no tenen pla B, no es resignen a què el veredicte de la justícia europea esberli el camí de la investidura de la mà de Podem i amb l'abstenció d'ERC. De fet, des de la presidència del Congrés insisteixen que la cambra està preparada per convocar un ple en qualsevol moment. Fins i tot en dates nadalenques. "La prioritat de la legislatura és la investidura", argumenten. Però el PSOE és conscient que perd força i que l'aspiració de resoldre la proclamació de Sánchez entre el 27 i el 31 de desembre es fa a miques. La hipòtesi d'un ple que arrenqui el 2 de gener i culmini el 5 guanya més pes, malgrat que els diputats arrufen el nas quan veuen que la votació definitiva podria caure en la vigília de Reis. Precisament per això, hi ha qui apunta la conveniència de situar el ple just després.No només falta que l'Advocacia i el propi president en funcions es pronunciïn -poden afanyar-se a fer-ho- sinó que ERC també té els seus propis tempos interns. Els republicans aproven la seva estratègia al congrés de dissabte i ho fan reforçats per una estratègia exitosa de defensa de Junqueras que, paradoxalment, pot ser beneficiosa per a Carles Puigdemont. Amb les eleccions catalanes a l'horitzó, ERC haurà de prendre la decisió final en els pròxims dies i de la resposta més o menys diàfana del PSOE en dependrà el desenllaç.

