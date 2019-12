ERC atura les negociacions amb el PSOE fins que es pronunciï sobre la sentència de Junqueras

Fre a les negociacions per la investidura de Pedro Sánchez. ERC no continuarà negociant amb el PSOE fins que els socialistes no es pronunciïn sobre el veredicte del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) , que ha reconegut la immunitat d'Oriol Junqueras. Així ho ha anunciat aquest dijous a la tarda Marta Vilalta -que forma part de l'equip negociador-. La portaveu republicana ha estat clara: "no es convocaran reunions fins que sabem quina és l'opinió del PSOE".ERC, a banda, també exigeix un posicionament de l'Advocacia General de l'Estat. En aquest sentit, Vilalta ha destacat que el govern espanyol -actualment en funcions- "pot començar a demostrar la desjudicialització" de la política i si, realment, "oblida el camí de la repressió"."Respecteu i acateu la sentència del TJUE, tal com ha dit Sassoli. Ara veurem si l'estat espanyol compleix les sentències tal i com predica", ha rematat la portaveu -en referència a les paraules de Fernando Grande-Marlaska poques hores abans- en un compareixença conjunta de les files republicanes a l'exterior del Parlament.

