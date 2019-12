Suspès el desallotjament de Can Sanpere a Premià de Mar

La comitiva judicial que aquest dijous al matí havia d'executar el desallotjament de Can Sanpere, a Premià de Mar, finalment no s'ha presentat a l'antiga fàbrica propietat de Núñez y Navarro.El jutjat de primera instància número 5 de Mataró ha decidit no executar l'ordre de desallotjament, cosa que s'ha celebrat com una victòria per les prop de 150 persones que s'han concentrat des de les vuit del matí a les portes del recinte. "Estem contentes perquè s'ha tornat a demostrat que el poble té molta força", ha expressat Laia Anguera, membre de l'assembleaTambé hi ha hagut una vintena de persones que s'han tancat a dins de la fàbrica per fer força davant d'una possible actuació policial.És la segona vegada que la pressió veïnal aconsegueix frenar el desallotjament. L'assemblea que ocupa i gestiona l'antiga fàbrica va tornar a entrar-hi el 2017 després d'un desallotjament que sí que es va materialitzar.El 2013 l'Ajuntament de Premià de Mar, aleshores amb Miquel Buch d'alcalde, va convocar una consulta popular per decidir el futur de la fàbrica i els veïns van votar a favor de l'expropiació. Cinc anys després, però, la propietat continua sent de Núñez y Navarro, que insisteix amb el desallotjament.L'assemblea espera ara veure si els jutjats tornen a avisar d'un nou desallotjament, que aquest cop podria ser amb data oberta.

