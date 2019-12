Anna Gener: «Madrid té el sector financer, però nosaltres el tecnològic, que és el futur»

"Barcelona està forta, però li falta projecte"

Anna Gener és la CEO de Savills Aguirre Newman. Foto: Adrià Costa

"La manera que tenim d'organitzar el territori ha quedat obsolet i Rodalies hauria de ser l'exigència número u"

"Madrid i Barcelona, més que competir, han d'especialitzar-se, seguint el model alemany", sosté Gener. Foto: Adrià Costa

"L'economia catalana ha tirat endavant, però sense el soroll polític ens hagués anat millor"

Anna Gener: "Guanyadora? Més aviat em sento una supervivent". Foto: Adrià Costa

"El món empresarial té patrons molt masculins, però els hem d'anar canviant, i molts homes se sentiran més còmodes"

L'empresària, a la seu de Savills Aguirre Newman. Foto: Adrià Costa

"La meritocràcia s'està obrint pas en el món de la direcció d'empreses"

Nous lideratges despunten en el món social i econòmic del país. Anna Gener n'és un exemple. Presidenta i CEO de Savills Aguirre Newman a Barcelona, una consultora del sector immobiliari, aquesta emprenedora és present també en nombroses entitats i institucions, des del Museu Picasso al Consell Social de l'Ateneu Barcelonès, passant pel consell editorial d'El Periódico o bé Barcelona Global. Gener representa un cas de directiva que no vol quedar circumscrita al seu àmbit professional i mostra inquietuds socials i voluntat d'incidir. En aquesta entrevista analitza la potencialitat de Barcelona, els sectors on pot ser competitiva i els nous models en el camp directiu.- Confiança en el nostre mercat i en el nostre teixit empresarial. El mercat d'inversió immobiliària en oficines, al final, és un reflex del que està passant en el teixit econòmic i empresarial d'un territori. Per què ara hi ha tantes ganes d'invertir a Barcelona? Perquè les variables que miren els inversors, que bàsicament són el nombre de metres quadrats d'oficines contractat i la taxa de disponibilitat, són excel·lents. Quan una empresa s'obliga a lligar-se a un espai immobiliari durant cinc anys, que és el contracte tipus, vol dir que confia que podrà pagar aquestes rendes i, cosa encara més important, sap quina plantilla tindrà. Quan les empreses estan temoroses, es queden on estan.- Sobretot del món digital i tecnològic. Des del punt de vista urbanístic, també és un èxit. Abans era una zona industrial, el Manchester català. Quan es va fer la Zona Franca, les indústries es van deslocalitzar per créixer, i al Poblenou es van quedar les que no van poder invertir i ser competitives. La zona estava molt degradada i l'Ajuntament, amb bon criteri, la va passar d'industrial a oficines. Va haver-hi la visió que hi hagués un espai prou atractiu per instal·lar empreses que s'hi volguessin arrelar.- El que ens ha passat aquests darrers dos anys és que no hi ha hagut suficient oferta per la demanda tan forta que hem tingut, que ens ha agafat desprevinguts. Ara ens estem posant les piles. Però al nostre sector el que ens passa és que des que detectem una demanda fins que tenim el producte passen tres anys, anant bé. En tot cas, aquestes dades són una gran notícia. El que és una desgràcia és tenir l'edifici i cap empresa per venir. Una idea que s'ha de tenir molt clara és que el fet que una ciutat sigui capaç d'atreure empreses és una riquesa per a la ciutat, és un retorn a la societat.- Una ciutat ambiciosa però que, a vegades, vol jugar totes les lligues. I no. Hem de saber en quines batalles tenim possibilitats de guanyar.- El món tecnològic i digital, el de la investigació biomèdica, el creatiu -on tenim arquitectes i artistes de gran renom-, el farmacèutic, l'alimentari. Hauríem de remar tots en la mateixa direcció, en col·laboració público-privada, amb l'objectiu que les millors empreses del món d'aquests sectors tinguessin una seu a Barcelona.- La veig forta, però hauríem de tenir la visió de voler i de saber-ho comunicar. Captar talent i empreses, i que els sabem integrar.- Sí, falta projecte, que això seria responsabilitat del sector públic. Però en el sector privat veig molta desconnexió entre el món empresarial, social i cultural. Hem d'anar a la nostra essència, que és la modernitat i les ganes de liderar. Estem com adormits, però hem de recuperar la nostra essència. Jo m'emmirallo molt amb el que va passar el segle XIX, quan hi va haver una eclosió des de molts sectors. En el món econòmic es va liderar, com en el camp social i en el cultural, des de la literatura a l'arquitectura.- Hi ha el risc. Però estem en un corrent universal. Estem en un procés d'urbanització molt gran en què les ciutats guanyaran protagonisme. Aquí, per exemple, ens trobem que en un territori molt petit tenim trenta-sis municipis, trenta-sis alcaldes, trenta-sis polítiques econòmiques i d'habitatge. No ens podem fer enrere i això s'ha d'articular. La manera que tenim d'organitzar el territori ha quedat obsolet. Rodalies hauria de ser l'exigència número u.- El que hauríem de fer és especialitzar-nos i no competir. Miri, Alemanya ho ha fet molt bé. Les empreses del món financer saben que han d'anar a Frankfurt. Les del món creatiu elegeixen Berlín. Les de l'àmbit més industrial, com l'automobilístic, Munic. No competeixen entre elles i volen ser la número u en el seu sector. Hauríem de fixar-nos en el model alemany.- Ells tenen el sector financer i el sector serveis, com les grans firmes d'advocats i consultors, tot i que nosaltres també en tenim. Nosaltres tenim el sector tecnològic, que és el futur.- L'economia catalana té reptes importants, hauria de poder pagar millors salaris, hauria de tenir unes formes més modernes, però és sòlida i ha viscut aliena al soroll polític, que no ens ha ajudat.- Crec que sí. Nosaltres el que tenim són les peticions d'empreses que volen ocupar espais immobiliaris. La logística a Catalunya va amb molta empenta, gràcies al Port i gràcies a la proximitat amb França, i ho hem d'aprofitar. La logística contracta llocs de treball d'alt valor afegit i necessita programadors i tècnics d'alta qualitat. I en el món de les oficines, no parem de rebre peticions d'empreses que es volen instal·lar a Barcelona.- És així. L'economia catalana s'ha mostrat molt resilient, ha tirat endavant. Ara bé, sense tot aquest soroll polític segurament ens hagués anat millor, però mesurar això és complicat.- Jo no crec que el món empresarial s'hagi de significar. En canvi, sí que crec que s'ha d'implicar a millorar la societat. Potser, en l'àmbit econòmic, alguns empresaris han cregut que podien incidir en la situació política i crec que no és així.- La tradició sempre té un pes, però a dia d'avui les empreses estem pendents de com està canviant el món i saber llegir els nous temps.- Doncs és una bona pregunta. La llengua ens defineix. Hi ha una frase de Rodoreda que diu això, que és allò que ens constitueix. En el món empresarial t'has de dirigir al client en l'idioma en què parli, però és cert que això no és el que ens hauria de definir a l'hora d'utilitzar-lo. Jo procuro emprar-lo sempre que puc allà on estic com a llengua vehicular.- Guanyadora? No. Sento que tinc responsabilitat amb la gent amb qui treballo i treballo moltes hores. Utilitzo la meva feina com una manera de projectar-me i deixar una empremta positiva, des de professionalitzar el nostre sector a ser activa en el món social i cultural.- Vaig cometre un error al principi de la meva carrera que va ser adaptar-me molt. A mida que vas fent anys, et vas atrevint més a ser tu, amb totes les diferències que això implica. És cert el món empresarial encara té patrons molt masculins, però els hem d'anar canviant. I molts homes se sentiran més còmodes.- No tinc sensació d'èxit. Vinc d'una crisi molt forta, que van ser set anys de crisi molt forta. El que em vaig sentir és una supervivent. Després sí que he pogut gaudir més de la meva feina.- Sí. Jo tinc plena consciència d'això. El que necessitem és gent disposada a servir la nostra societat.- Crec que està havent-hi un canvi de pell. Encara hi ha directius d'un model antic, però està sorgint un altre tipus que és més meritocràtic. Perquè hi ha una cosa evident i és que les empreses busquen els millors professionals. La meritocràcia s'està obrint pas en el món de la direcció d'empreses.- També va molt amb la meva curiositat. Però he après moltes coses. Nosaltres, a la segona meitat del segle XIX, ens vam organitzar i va sorgir l'Ecuestre, el Liceu, l'Ateneu. És una tradició magnífica que hauríem d'actualitzar. Estic també en iniciatives noves, com el Barcelona Global i Barcelona Tech City.- M'agrada i m'atrau perquè impacta en les nostres vides. Però no em tempta per dedicar-m'hi. Tots hem de ser conscients del nostre paper.

