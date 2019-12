Detingut l'autor de l'incendi que ha deixat 14 ferits prop de la Sagrada Família

🔴ACTUALITZACIÓ



🚒El centre de comandament avanaçat dels #BombersBCN dona per controlat l'incendi carrer dels Enamorats que s'ha originat a la planta baixa de l'edifici.

👨‍🚒12 dotacions de bombers segueixen treballant.

🚑18 persones ateses per @semgencat.https://t.co/rNsudtleis — Bombers Barcelona (@BCN_Bombers) December 19, 2019

Els Mossos d'Esquadra han informat aquest dijous que han detingut el presumpte autor de l'incendi que ha cremat un edifici a prop de la Sagrada Família, a Barcelona, i que ha deixat 14 ferit. El cos policial ha informat de la detenció passat un quart de quatre de la tarda, i ha afegit que ara obrirà un investigació per esclarir les motivacions del detingut. Els Mossos ja havien considerat des del primer moment que el foc era intencionat.En l'incendi, sis persones han resultat ferides greus i vuit lleus. El foc ha cremat un edifici a prop de la Sagrada Família, al número 45 del carrer Enamorats. Quatre dels ferits greus s'han intoxicat amb el fum, mentre que els altres dos han saltat de l'edifici per por a les flames. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès 18 persones en total, 14 de les quals han estat evacuades a diferents centres mèdics. Les altres quatre han estat donades d'alta in situ, entre elles dues menors.L'incendi, que ha començat al local de la planta baixa i ha provocat una gran fumerada, ja està extingit. Els Bombers de Barcelona, que hi han destinat 12 dotacions, han desallotjat 26 persones, ja que les flames s'han propagat pel pati interior i han compromès la seguretat dels veïns. L'alcaldessa, Ada Colau, els tinents d'alcaldia Albert Batlle i Jaume Collboni i altres regidors s'han desplaçat al lloc dels fets.Els Bombers de Barcelona han explicat que quan han arribat al lloc s'han trobat un "foc descontrolat que cremava virulentament". "Sortien flames per la façana", ha indicat Antonio Cabeza, cap de l'operatiu dels bombers aquest dimecres. Quan hi han entrat s'han adonat que la seguretat dels veïns estava compromesa perquè el foc s'estava propagant pel pati interior de ventilació. Tots els pisos donen allà, així com l'escala. El fum era molt intens.Un grup de treball s'ha dedicat a apagar l'incendi en el local, on hi havia un taller de bicicletes i patinets, mentre que l'altre ha desallotjat els veïns. Ara fan tasques de ventilació i de revisió de l'estructura, que tot apunta que no estarà compromesa. L'altell del local ha col·lapsat i l'estructura entre el local i l'entresòl també.La Guàrdia Urbana ha talla molts carrers de l'entorn, com ara el carrer Aragó entre Cartagena i Enamorats; l'avinguda Meridiana amb Mallorca, Sant Antoni Maria Claret, València, Felip II i Aragó; Guipúscoa amb Bac de Roda; Castillejos amb Mallorca; Cartagena amb València; Diputació amb Padilla i Consell de Cent amb Independència. També s'han desplaçat efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i dels Mossos d'Esquadra.El ferit greu ha estat traslladat pel SEM a l'hospital Moisès Broggi, així com quatre afectats de menys gravetat. Els ferits lleus s'han repartit entre l'hospital de Sant Pau i el CUAP 2 de Maig.

