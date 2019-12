Ampli ressò a la premsa internacional de la sentència del TJUE sobre Junqueras

La situació catalana torna a ocupar espais a la premsa internacional. En aquest cas, la majoria de mitjans estrangers han destacat la sentència que ha emès el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre la immunitat de Junqueras, mentre que la inhabilitació del president Torra ha quedat en un segon pla.El diari The Guardian ha estat un dels mitjans que ha situat el tema a la seva portada digital, just al costat de l'impeachment sobre Donald Trump i les últimes protestes a l'Índia. En aquest, el mitjà britànic se centra en les reclamacions s partits catalans. "Un partit català (ERC) reclama l'alliberació del seu líder després que el TJUE hagi declarat la seva immunitat", titula.Un gruix important de mitjans han posat el focus en l'incompliment de llei que s'ha produït. La BBC i AlJazeera utilitzen la mateixa fórmula i titulen "la justícia europea dictamina que Espanya hauria d'haver alliberat un eurodiputat català (Junqueras)". El titular del diari italià La Reppublica s'expressa en la mateixa línia i diu "El tribunal de la UE, a Espanya: «allibera Junqueras, com a eurodiputat gaudeix d'immunitat»".Altres mitjans com el New York Times, en canvi, situen a Torra com a protagonista, deixant la sentència sobre Junqueras en un segon pla. El diari estatunidenc explica la notícia amb el següent titular: "Espanya prohibeix al líder català exercir càrrecs públics durant 18 mesos".

