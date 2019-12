Puigdemont planeja moviments imminents a Brussel·les

The ECJ found that a person elected acquires the status of member of the @Europarl_EN and therefore enjoys immunity. I call upon the competent Spanish authorities to align with the ruling. I have given a mandate to the services to evaluate its possible impact on the composition. pic.twitter.com/CPK7wTCdAk — David Sassoli (@EP_President) December 19, 2019

La sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre la immunitat d'Oriol Junqueras ha desfermat una cadena d'esdeveniments que portaven dies covant-se. En el cas de Carles Puigdemont, que considerava "nuclear" aquest 19 de desembre per traçar el seu futur polític més immediat, els moviments que prepara són imminents. Dirigents de Junts per Catalaunya (JxCat) consultats perassenyalen que en els propers dies -fins i tot demà- podria presentar-se al Parlament Europeu. La seva defensa considera, de fet, que ja podria accedir a l'acta d'eurodiputat.En aquest sentit, el seu equip d'advocats, encapçalat per Gonzalo Boye, considera que no cal esperar la sentència específica del TJUE sobre Puigdemont i Toni Comín -que es troba en la mateixa situació que ell- per donar per feta la immunitat parlamentària derivada de la condició d'eurodiputat. El veredicte del tribunal establert a Luxemburg estableix que Junqueras va obtenir la immunitat en el moment de la proclamació oficial dels resultats de les eleccions europees, i la defensa de Puigdemont insisteix que això atorga aquesta condició a l'expresident de la Generalitat, que ja la podria fer valer.El líder de Junts per Catalunya (JxCat) ja ha assenyalat en la reunió de grup d'aquest matí, posterior a la sentència sobre Junqueras, que la propera cita dels dirigents de la formació se celebraria "a Catalunya". En tot cas, però, Boye li ha recomanat que no trepitgi Espanya. En la trobada d'avui al Parlament, en la qual Puigdemont i Comín hi han participat de forma telemàtica, s'han escoltat crits de "Perpinyà, Perpinyà" , en referència a la ciutat de la Catalunya nord a la qual l'expresident podria desplaçar-se aviat per fer-hi un acte polític acompanyat de la plana major independentista.L'optimisme a JxCat ha seguit a l'alça després de la intervenció que ha fet el president del Parlament Europeu, David Sassoli, demanant a les autoritats espanyoles que compleixin la sentència sobre Junqueras . A banda, ha demanat als serveis jurídics de la cambra que avaluïn "com més aviat millor" els efectes de la sentència sobre la composició de l'Eurocambra. El posicionament ha rebut aplaudiments per part de diputats que hi havia al ple, en el qual proliferen les primeres veus que defensen que Junqueras, Puigdemont i Comín puguin accedir a l'acta."Ara és el moment de recuperar la iniciativa", ressalten, eufòrics, els dirigents de JxCat consultats. Puigdemont s'ha presentat els últims mesos com el líder independentista que en més dificultats ha posat l'Estat arran de les iniciatives legals a l'exili, i la immunitat parlamentària li obre un ventall de possibilitats que el situen al centre del tauler. I per això planifica moviments immediats a Brussel·les.

