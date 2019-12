La junta de portaveus del Parlament reclama la nul·litat del judici i dona suport a Torra

Declaració de la Junta de Portaveus del @parlamentcat sobre la inhabilitació del president de la Generalitat, @QuimTorraiPla, signada pels representants de @JuntsXCat, @Esquerra_ERC i @cupnacional pic.twitter.com/VrMGW8BYTT — Parlament de Catalunya (@parlamentcat) December 19, 2019

La junta de portaveus del Parlament ha reclamat que el Suprem anul·li la sentència de l'1-O d'acord amb el veredicte del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) a favor de la immunitat d'Oriol Junqueras i dona suport a Quim Torra, que ha estat inhabilitat per decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya . L'òrgan s'ha reunit aquest dijous de forma extraordinària i ha aprovat una declaració que havien registrat en aquest sentit JxCat, ERC i la CUP amb els vots d'aquestes mateixes formacions.El text registrat per les forces independentistes critica que "més de 2.500 persones han rebut la repressió de l'aparell judicial que actua en connivència amb els aparells institucionals i mediàtics" i denuncia la "deriva autoritària de l'Estat". Així mateix, subratlla que la resolució del TJUE "mostra una vegada més l'arbitrarietat amb la qual s'està abordant un conflicte de caire polític, fet que situa recurrentment els ciutadans en situacions greus d'indefensió".En aquest sentit, reitera que el mateix escrit del tribunal recorda el deure dels estats de col·laborar i complir els seus mandats i, segons interpreta, "està dient al Tribunal Suprem que apliqui aquesta sentència de manera immediata, deixi l'Oriol Junqueras en llibertat i declari la nul·litat de la sentència".Pel que fa a la inhabilitació de Torra, el text denuncia "la vulneració de la sobirania del Parlament de Catalunya" i lamenta que "l'Estat pretén imposar per via judicial el que és incapaç de guanyar democràticament a les urnes, alterar l'aritmètica parlamentària i anul·lar la sobirania del poble de Catalunya".Així mateix, constata que "el respecte al dret a l'autodeterminació dels pobles és clau per l'abordatge del conflicte polític" i que no es resoldrà democràticament aquest "mentre se segueixi negant el diàleg sobre aquesta qüestió". El text acaba exigint "l'amnistia de totes les represaliades, la llibertat de totes les preses polítiques, el lliure retorn de les exiliades i la fi de la repressió" i dona suport a les mobilitzades convocades per la tarda

