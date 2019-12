Mediapro compra El Terrat

Mediapro ha tancat definitivament la compra del Terrat, la productora d'Andreu Buenafuente. S'ha fet oficial en una roda de premsa aquest dijous al matí a Madrid. D'aquesta manera, l'empresa fundada per Jaume Roures reforça la seva aposta per la producció pròpia dedicada a l'entreteniment i la comèdia de Mediapro Studios. Andreu Buenafuente continuarà al capdavant de la companyia amb Agustí Esteve com a director executiu. El preu de l'operació no es farà públic.Durant la roda de premsa, Buenafuente ha afirmat que amb l'operació continua creient en allò que fa, la comèdia. "Com a companyia tinc molt clar el camí, fer la comunicació d'autor, respectar als creadors, lluitar per aportar una cosa diferent per difícil que sembli. El Terrat està en això", ha insistit.Al seu entendre, la suma els farà "més forts" i els permetrà poder fer coses "encara més grans i portar la marca Terrat el més lluny possible". "Amb Mediapro hem trobat un company que ens entén i ens respecta com som", ha afegit Buenafuente.El Terrat ha produït un total de 580 hores de televisió i ficció així com 105 hores de ràdio. Actualment, El Terrat està al darrere de programes com el Preguntes Freqüents, Revolució 4.0 i Tabús de TV3; el Vostè Primer de RAC1; Nadie Sabe Nada i El Grupo de la Cadena SER; o, entre d'altres, Late Motiv, dirigit i presentat pel mateix Andreu Buenafuente.Mediapro, per la seva banda, és una de les principals factories de contingut audiovisual d'Europa, creant, produint i distribuint projectes de creadors com Paolo Sorrentino, Woody Allen, Isabel Coixet, Ran Tellem, Oliver Stone, Daniel Burman, Fernando León de Aranoa, Iván Escobar, Javier Fesser, Patricio Guzmán, Borja Cobeaga, Diego San José, Marc Cistaré, Manuel Huerga, Ernesto Daranas, Gastón Duprat, Mariano Cohn, Laura Belloso, Marc Vigil, Fernando González Molina, Javier Olivares i Ruth García.L'Studio té en marxa 34 sèries el 2019 amb una inversió global de 200 milions d'euros, en què destaquen The Head, Estoy Vivo, Vis a Vis, The Paradise o Vota Juan, projectes de no ficció sobre el Palmar de Troya o l'estació Apol·lo, programes d'entreteniment com El Intermedio o Zapeando, tot això associat amb keyplayers de la indústria global com HBO, Netflix, Amazon, DirecTV, Fox, Viacom, Yle, Turner o Disney.

