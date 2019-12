Les entitats convoquen concentracions a tot el territori en suport a Torra i Junqueras

La justícia europea ha donat un nou cop a la justícia espanyola. El mateix dia, el TSJC ha atacat la llibertat d'expressió del president de Catalunya. Per això, convoquem:



📆Avui

⏰19 h

📍BCN davant seu de la Comissió Europea (Passeig de Gràcia, 90) pic.twitter.com/62WqHzHyvV — Òmnium Cultural (@omnium) December 19, 2019

⬛️⬜️📢 L’Estat espanyol condemna; Europa avala drets 👉 Només el poble català decideix qui ha de ser el president de la Generalitat i els nostres representants a Europa!



📍Comissió Europea a Barcelona. Arreu del país, consulta la teva territorial.

🕖19 h#StandUpForCatalonia pic.twitter.com/GxJfIegkqs — Assemblea Nacional 🧭 (@assemblea) December 19, 2019

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural han rebutjat "plenament" la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que inhabilita el president de la Generalitat, Quim Torra, a un any i mig de presó per mantenir la pancarta en favor de la llibertat de presos i exiliats a la façana del Palau de la Generalitat.En un comunicat, l'ANC ha denunciat que la decisió del TSJC és un "exemple de la utilització de la judicatura per reprimir políticament les institucions catalanes" i ha afegit que la Junta Electoral Central (JEC) s'ha excedit en les seves funcions. Després de la sentència del TJUE sobre la immunitat d'Oriol Junqueras, l'entitat ha convocat una concentració a Barcelona i arreu del territori a les 19h per mostrar suport al president Torra i al president d'ERC, Oriol Junqueras.En aquests sentit, tant l'ANC com Òmnium han convocat per recordar que només els catalans decideixen qui ha de ser el president de la Generalitat i els representants a Europa. A Barcelona, la convocatòria és a la seu de la Comissió Europea i hi ha diverses convocatòries arreu del territori. "L'estat espanyol condemna, i vol guanyar amb la judicatura allò que no ha aconseguit a les urnes. Mentrestant, Europa decideix avalar els drets dels eurodiputats Junqueras, Puigdemont i Comín", ha manifestat.Pel que fa al comunicat sobre Torra, l'ANC defensa, en canvi, que la Generalitat ha complert "amb la seva atribució i el deure de denunciar les vulneracions de drets humans, els drets civils i polítics i, en particular, la llibertat d'expressió".L'entitat creu que s'han utilitzat arguments "premeditadament fal·laços" en considerar que els llaços grocs i les pancartes són símbols de partits polítics, quan en realitat, segons defensen, són manifestacions de la llibertat d'expressió de la ciutadania en defensa dels drets fonamentals de les persones.

