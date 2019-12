Marlaska: «Respectem les resolucions judicials, tant de tribunals espanyols com europeus»

El ministre de l'Interior, Fernande Grande-Marlaska, ha estat l'única veu del govern espanyol que, per ara, s'ha pronunciat públicament sobre la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que ha conclòs que Oriol Junqueras té immunitat i que, per tant, hauria d'haver estat posar en llibertat. "Respectem les resolucions judicials, tant dels tribunals espanyols com europeus i internacionals, a les quals ens sotmetem", ha dit just després d'un acte de la Policia Nacional a Madrid.Per moltes vegades que se li hagi preguntat per l'impacte de la decisió, Grande-Marlaska no ha anat més enllà d'ampliar aquesta afirmació tot assegurant que respecten "el poder judicial que emana dels tractats de la Unió Europea", de la qual Espanya se sent "membre orgullosa de pertànyer". Sobre si Junqueras ha de ser o no posat en llibertat, el ministre en funcions ha afirmat que són els tribunals que ho hauran de determinar.Sobre el Barça-Madrid i la protesta convocada per Tsunami Democràtic, Grande-Marlaska ha subratllat la "professionalitat" amb la qual van actuar els Mossos d'Esquadra en el dispositiu de seguretat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor