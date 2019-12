Canadell considera que les sentències sobre Junqueras i Torra mostren una situació d'«excepcionalitat»

El president de la Cambra de Comerç, Joan Canadell, s'ha mostrat contundent a l'hora de valorar les dues decisions judicials que s'han conegut avui. Canadell ha afirmat que la sentència del TJUE que reconeix la immunitat d'Oriol Junqueras ratifica que el país "viu en una situació d'excepcionalitat". "D'excepcionalitat negativa", ha afegit el president de la Cambra.Canadell s'ha referit tot seguit a la condemna pel TSJC al president Quim Torra per desobediència. El president de la Cambra ha assegurat que "la condemna a un president elegit per una majoria de catalans a un any i mig d'inhabilitació per no treure a temps una pancarta s'ha de situar també dins d'aquest marc d'excepcionalitat". Canadell ha definit l'actuació de l'estat espanyol com el d'un país que "contínuament incompleix les lleis" quan es tracta dels dirigents sobiranistes. Ho ha dit en la trobada informativa de Nadal amb els mitjans de comunicació que s'ha celebrat aquest migdia a la Llotja de Mar.Canadell ha fet una valoració positiva del seu primer mig any de mandat i ha assegurat que el seu equip ha demostrat "capacitat de gestió". Ha fixat com a primer projecte de la Cambra engegar el pla Cambra 2030-40, que ha rebut una bona acollida pels agents socials. Aquesta tarda, el plenari de la casa aprovarà els nous pressupostos, que ha definit com "els més ambiciosos dels darrers anys". Ha confiat en què s'aprovi aviat la nova llei de Cambres per dotar-les de més competències i millorar el seu finançament.El líder cameral ha insistit en la idea de fer més consultes a la massa social per conèixer la seva opinió sobre assumptes d'interès estratègic per la Cambra. Aquest dijous, han llançat la pregunta de si s'ha de donar suport a un govern espanyol si no es reconeix el dèficit acumulat en infraestructures. Canadell ha recordat que recentment s'ha constituït un consell assessor del gabinet d'estudis de la institució, que gaudeix de molt de prestigi i encara es vol potenciar més. També ha anunciat que les tretze comissions guanyaran en pes, destacant la feina que ha començat la dedicada a la internacionalització.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor