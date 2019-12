Detinguts tres homes per una agressió sexual a Barcelona

La Guàrdia Urbana ha detingut aquesta matinada tres homes per una agressió sexual a Barcelona, mentre que dos més han fugit. Una patrulla va ser alertada per un home que deia que una dona necessitava ajuda. Quan els policies van arribar al lloc dels fets, van veure que la víctima estava sent agredida per un home que estava acompanyat per quatre més.Els agents de la Guàrdia Urbana van alliberar la dona i van poder detenir tres d'ells. La víctima va declarar que un d'ells l'havia violat i agredit, han confirmat fonts municipals. La víctima va ser traslladada a l'Hospital Clínic.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor