CaixaProinfància ha atès uns 113.000 infants a Catalunya per trencar el cercle generacional de la pobresa

Cozard Mohamed, un dels usuaris de CaixaProinfància. Foto: La Caixa

Miguel Ángel Díaz i Cózar Mohamed són dos beneficiaris de CaixaProinfància que protagonitzen la campanya "Persona a persona" de ”la Caixa”, coincidint amb els dies de Nadal.Miguel Ángel va néixer al Polígono Sur (Sevilla) i és beneficiari de CaixaProinfància des del 2019, a través de sessions de reforç escolar i orientació psicològica. "CaixaProinfància em va ajudar a prendre un bon camí", explica. Ara estudia Filologia Hispànica i el seu objectiu és dedicar-se a l’escriptura i la crítica literària: "Vull escriure històries per a aquestes persones que encara no tenen una història".Cózar Mohamed, nascuda en un camp de refugiats sahrauí, viu a Bilbao i té una aspiració: "M’encantaria destacar en el món. Crec que tots tenim aquest minisomni". Un contratemps en els estudis la va dur fins al programa CaixaProinfància, i ara cursa el grau de Química. Explica que el fet que una noia sahrauí hagi assolit aquest nivell d’estudis, en un país que no és el seu i en un idioma que no és el seu, és un motiu d’orgull per a ella i la seva família.