La CUP de Tarragona donarà suport als pressupostos d'ERC i comuns

La CUP de Tarragona ja ha donat el seu "sí" als pressupostos municipals pel 2020. Després de setmanes de negociacions amb l'equip de govern, format per ERC i els comuns, finalment, la formació anticapitalista hi votarà a favor en el pròxim plenari del divendres. A aquests vots se'ls ha de sumar els de Junts per Tarragona, que també van anunciar el seu vot positiu. Es tracta, doncs, d'un acord entre les quatre formacions que es van entendre per investir el republicà Pau Ricomà com alcalde de la ciutat el juny passat.Ara, Ricomà resta a l'espera de la resposta dels socialistes i Ciutadans, a qui ha animat a afegir-s'hi. Tanmateix, les decisions que prenguin aquests grups municipals no seran decisives, ja que el govern ja compta amb els suports necessaris. El Partit Popular, per la seva banda, va expressar des del primer moment el seu "no" a tirar els comptes endavant.​El govern municipal ha escenificat l'acord en una roda de premsa aquest migdia, en què han participat el portaveu del govern, Xavi Puig; la primera tinent d'alcalde, Carla Aguilar, i la portaveu de la CUP, Laia Estrada. Tot i el "sí", la consellera de la CUP ha reconegut que no es tracta dels pressupostos que la formació hagués desitjat, però assegura estar "satisfeta".Per controlar la seva implementació, la CUP ha demanat reunir-se amb l'executiu tarragoní cada dos mesos per valorar com s'està duent a terme el procés. A més, s'hi aniran afegint compromisos mitjançant modificatius de crèdit del pressupost. Per la seva banda, l'equip de govern els ha agraït el seu suport.El plenari de demà començarà a les nou del matí i serà monogràfic.

