Primeres veus al Parlament Europeu en defensa de la immunitat de Junqueras, Puigdemont i Comín

La presidenta de l'Esquerra Unitària Europea, Manon Aubry, ha defensat que els electes Oriol Junqueras, Carles Puigdemont i Toni Comín "tenen dret" a l'escó a l'Eurocambra arran de la sentència d'aquest dijous del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que ha reconegut la immunitat del líder d'ERC. "Han sigut escollits democràticament", ha destacat.La cap del grup GUE/NGL al Parlament Europeu ha celebrat que el TJUE hagi fet "justícia" i ha reivindicat que no es pot "impedir arbitràriament que els representants electes" dels europeus catalans "exerceixin el seu mandat".Per la seva banda, l'eurodiputada d'Izquierda Unida, Sira Rego, veu "inacceptable" que s'hagi vulnerat el dret a la participació política" de Junqueras i els seus votants. Rego ha reclamat al president del Parlament Europeu, David Sassoli, que convoqui "immediatament" la conferència de presidents dels grups parlamentaris i enviï "un requeriment" al govern espanyol per "facilitar la recollida de l'acta" a Junqueras.L'eurodiputada del PP Dolors Montserrat i el de Cs Jordi Cañas s'han mostrat crítics amb el veredicte del TJUE i han assegurat que "la immuintat no és impunitat". Montserrat ha apuntat que aquesta decisió no canvia "en res" la sentència contra Junqueras per "haver atemptat contra la democràcia".Així mateix, l'eurodiputada popular remarca que és el Tribunal Suprem qui ha "d'executar" la decisió del TJUE. "Confiem plenament en el poder judicial espanyol", ha comentat. Per altra banda, Cañas ha dit que "respecta" la sentència del tribunal de Luxemburg i ha coincidit que la sentència "no afecta la condició de condemnat" de Junqueras.

