La Fiscalia proposa al Suprem ignorar la sentència del TJUE

Poques hores després d'haver-se conegut la resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre la immunitat de Junqueras, la Fiscalia del Tribunal Suprem ja ha donat a conèixer la seva posició. El ministeri públic s'oposa frontalment a la llibertat del dirigent d'ERC en entendre que la sentència que va dictar el Tribunal Suprem és ferma.A banda, la Fiscalia demana en un escrit que s'executi immediatament la inhabilitació de Junqueras com a eurodiputat. En la seva argumentació, el ministeri públic assenyala que "Junqueras no està subjecte a mesures cautelars, sinó que es troba executòriament condemnat".Al mateix document, se sol·licita que es comuniqui al Parlament Europeu "amb la brevetat més gran possible" la situació processal de Junqueras i se li remeti la sentència dictada pel Tribunal Suprem.

