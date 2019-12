El president del Parlament Europeu demana a Espanya que compleixi la sentència sobre Junqueras

El president del Parlament Europeu, David Sassoli, ha demanat a les autoritats espanyoles que compleixin la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre Oriol Junqueras i ha donat l'ordre als serveis jurídics de la cambra que avaluin "com més aviat millor" l'aplicació dels efectes de la sentència sobre la composició de l'Eurocambra. La intervenció ha estat aplaudida pels europarlamentaris.El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha sentenciat que Oriol Junqueras tenia immunitat com a eurodiputat quan va ser proclamat eurodiputat del Parlament Europeu. Això comportava, segons els jutges, l'aixecament de la presó provisional per assistir a l'Eurocambra per completar els tràmits establerts.En cas que el Tribunal Suprem hagués volgut mantenir la presó provisional, hauria d'haver demanat el suplicatori corresponent. Ho han anunciat els 15 magistrats de la gran sala del tribunal europeu, fet que demostra la complexitat del cas, i no han emès vots particulars.

