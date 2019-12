Torra promourà que el Parlament el torni a votar com a president en resposta a la condemna

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha comparegut aquest dijous des de la Galeria Gòtica de Palau dues hores i quart després de la condemna d'un any i mig d'inhabilitació que ha rebut per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per no retirar la pancarta del llaç groc en el termini que li demanava la Junta Electoral Central (JEC). Amb tots els membres del Govern asseguts davant seu, Torra ha anunciat que promourà que el Parlament el torni a votar com a president en resposta al veredicte, que considera que ja estava "escrita" abans del judici.Aquesta votació, en tot cas, no serà una qüestió de confiança, com han assenyalat ràpidament des de l'entorn del president. Els grups parlamentaris es reuniran aquesta tarda per començar a abordar la qüestió, que no es vol allargar. Mentre el Tribunal Suprem, que és on la inhabilitació es dirimirà de forma definitiva per "esgotar les vies internes", no emeti una posició, podrà seguir exercint com a president "La meva condemna serà la seva condemna. Així em vaig expressar davant del tribunal", ha recordat el president, en referència al discurs que va fer al TSJC el 18 de novembre. El dirigent independentista ha indicat que el procés està "ple d'irregularitats" i ha negat que els membres del tribunal fossin "imparcials". Això explica, ha apuntat, la manera com l'Estat "vol treure presidents de Catalunya". "A mi no m'inhabilitarà un tribunal", ha assenyalat Torra, que ha demanat reforçar la "sobirania" del país."Cal que el Parlament es reafirmi en la seva dignitat democràtica", ha destacat el president, que recorrerà la sentència al Tribunal Suprem per elevar una qüestió prejudicial a instàncies europees. Precisament a Europa s'ha referit per reclamar la nul·litat del judici, la llibertat dels presos i el retorn lliure dels exiliats com a conseqüència de la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre Oriol Junqueras. Un veredicte que, segons Torra, confirma que només més enllà de les fronteres de l'Estat hi pot haver una solució judicial equànime.La inhabilitació del president arriba en un moment polític complex, marcat per les negociacions de la investidura de Pedro Sánchez. Tots dos dirigents es van trucar aquest dimarts a matí després de mesos de veto institucional de la Moncloa a Torra , i van acordar veure's un cop passada la votació al Congrés. No queda clar que, amb el president condemnat, Sánchez mantingui la reunió en la seva agenda, sempre emmarcada en una ronda de dirigents autonòmics i lluny de la bilateralitat.La sentència del TSJC coincideix, a banda, amb la decisió favorable que ha pres el TJUE sobre Junqueras, que obre les portes de l'Eurocambra als exiliats Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí. La condemna impacta en el futur d'una legislatura que ha estat moguda des de l'inici i que, per primera vegada, inclou la inhabilitació d'un president en l'exercici del càrrec, que ara medita els propers passos.

