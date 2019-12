MAPES Quines carreteres catalanes són més perilloses?

Clicant al requadre inferior dret, s'amaga la llegenda. Picant sobre cada carretera, es desplega el seu nom (carretera), la província on es troba, els punts d'inici i final del tram, la longitud en quilòmetres (longitud_t), la mitjana anual d'accidents amb morts i ferits greus entre 2016 i 2018 (mitjana_ac), la intensitat mitjana diària de vehicles (IMD) i l'índex de risc calculat per l'edició 2019 d’EURORAP Catalunya (risc). També es pot desplaçar o fer més o menys gran el zoom de la imatge.Els accidents greus i mortals a les carreteres catalanes han disminuït un 3,4% en el trienni 2016-2018, segons la XVIII edició de l'estudi d'avaluació de carreteres EuroRAP , presentat dimecres pel RACC. La caiguda del nombre d'accidents contrasta amb l'increment d'un 4,5% de la mobilitat, de manera que el risc global de patir un accident greu o mortal ha disminuït un 7,6% respecte a l'anterior trienni analitzat (2015-2017).Dels més de 6.300 quilòmetres de carreteres analitzades, el 30% té un risc elevat o molt elevat i quasi totes elles són vies convencionals, ja que les autovies i autopistes són més segures. La distribució d'aquestes es pot consultar en el mapa superior elaborat per, a través del qual es pot constatar com aquestes vies perilloses estan distribuïdes per tot el país. En el trienni del 2009 al 2011, el percentatge de carreteres amb risc elevat o molt elevat era del 36%.Les motocicletes, per la seva banda, representen el "primer problema que s'ha d'abordar a Catalunya", ja que estan involucrades amb el 43% dels accidents amb víctimes mortals o greus, tot i representar només el 5% de la mobilitat total.El tram de la carretera C-37 entre Alcover i Valls és el tram amb el risc més alt ara, segons aquest estudi, amb molts accidents amb implicació de vehicles pesats -un 43% d'aquests-. En canvi, la carretera BP-1417 (de l'Arrabassada) ha passat de ser la carretera amb un índex de risc més alt en les darreres tres edicions de l'estudi a caure fins a la cinquena posició. Les altres vies amb risc molt alt són la BV-5001 entre Martorelles i Vilanova del Vallès, la N-260/N-152 entre Alp i la frontera amb l'estat francès i la N-154 entre Puigcerdà i Llívia .En termes absoluts, per quart any consecutiu, la C-58 entre Barcelona i Cerdanyola ha estat el tram de carretera amb més accidents greus i mortals, amb la concentració del 67% d'accidents d'aquest tipus, per bé que també és una de les més transitades. La N-II entre Montgat és la segona via amb més accidents d'aquest tipus, per bé que ocorre el mateix que amb l'anterior, que la proporció en relació al trànsit no és especialment elevada.De fet, si es visualitza el mapa d'accidents greus i mortals pel que fa a la mitjana anual per carretera, sense tenir en compte la densitat de pas de vehicles, la imatge és ben diferent, amb més intensitat en carreteres molt transitades, en especial de l'entorn de Barcelona:

