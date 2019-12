Ciutadans acusa l'independentisme de «manipular» la decisió de la justícia europea

El diputat de Ciutadans Nacho Martín Blanco ha acusat els independentistes de "manipular" la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europa (TJUE), que ha desautoritzat el Tribunal Suprem avalant la immunitat d'Oriol Junqueras . "Deixi'n d'institucionalitzar la mentida i confondre la gent", ha reclamat des del faristol del Parlament.I és que, segons Martín Blanco, la victòria que celebren els independentistes "no servirà de res" i ha qualificat de "ridícul" que vulguin passar a la seva "parròquia" la decisió de l'alt tribunal de Luxemburg com una "bufetada a l'estat de dret espanyol". "Immunitat no és impunitat", ha defensat per després referir-se a Junqueras com un "criminal condemnat per sedició i malversació".

