Escòcia sol·licita formalment un nou referèndum d'independència al Regne Unit

Una setmana després de les últimes eleccions al Regne Unit, Escòcia ha sol·licitat la celebració d'un nou referèndum. Aquest dijous, la ministra principal d'Escòcia, Nicola Sturgeon, ha presentat una proposta formal davant el govern britànic perquè accedeixi a negociar un nou referèndum d'independència.En una compareixença davant la residència oficial del ministre principal d'Edimburg, Sturgeon ha recordat que els resultats dels partits nacionalistes escocesos durant les últimes eleccions -van obtenir 48 dels 59 escons al territori- els atorguen el "mandant democràtic" per celebrar un segon plebiscit a finals de 2020."Escòcia va deixar molt clar la setmana passada que no vol un govern conservador dirigit per Boris Johnson ens tregui de la Unió Europea", ha dit Sturgeon.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor